Астрономи опублікували знімок галактики-супутника Чумацького Шляху

Карликова галактика Скульптора є галактикою сфероїдального типу, однією з чотирнадцяти відомих галактик-супутників Чумацького Шляху, передає DT.UA.

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Галактика Скульптора набагато менша і старша ніж Чумацький Шлях. Її відстань від Землі - 280 тис. світлових років. Незважаючи на свою відносну близькість, вона була відкрита тільки в 1937 році, оскільки її складові зірки дуже слабкі і демонструють слабку концентрацію до центру.