Астрономи опублікували знімок галактики-супутника Чумацького Шляху
08:35, 17 вересня 2015Наука та IT
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Астрономи з Європейської Південної Обсерваторії опублікували новий знімок карликової галактики Скульптора (The Sculptor Dwarf Galaxy), близької "сусідки" нашої галактики Чумацький Шлях.
Галактика Скульптора набагато менше і старше Чумацького Шляху / фото ESO
Карликова галактика Скульптора є галактикою сфероїдального типу, однією з чотирнадцяти відомих галактик-супутників Чумацького Шляху, передає DT.UA.
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Галактика Скульптора набагато менша і старша ніж Чумацький Шлях. Її відстань від Землі - 280 тис. світлових років. Незважаючи на свою відносну близькість, вона була відкрита тільки в 1937 році, оскільки її складові зірки дуже слабкі і демонструють слабку концентрацію до центру.
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