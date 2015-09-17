Створено суперкомп'ютер, який може передбачити дату смерті людини

Його прогноз заснований на аналізі великих масивів даних. Кожні три хвилини у систему надходить повна інформація про стан організму пацієнта, починаючи від тиску до рівня кисню в крові, пише "Навколо світу". Крім того, в неї завантажена інформація, що стосується більш ніж 250 тис. клінічних випадків, які сталися за останні 30 років, що дозволяє дуже швидко ставити діагнози.

Читайте такожВчені визначили запах смерті

"Штучний розум не замінює лікаря, але допомагає йому, - підкреслив доктор Стів Хорнг, який очолює проект. - Він збирає дані про вас, порівнює з іншими пацієнтами в подібних станах та прогнозує розвиток подій у майбутньому".

Вчені сподіваються, що їхнє програмне забезпечення стане ефективним у боротьбі з передчасними смертельними наслідками. Однак для передбачення дати смерті лікарі намагаються комп'ютер не використовувати, адже його основне призначення - правильна постановка діагнозу. Грунтуючись на даних про пацієнтів, система здатна розпізнавати навіть рідкісні захворювання, які звичайний лікар може не побачити або виявити не так швидко.

Примітно, що суперкомп'ютер з даними про 250 тис. пацієнтів - не єдина інновація, яка використовується в Медичному центрі Бет-Ізрейел. Лікарі тут також носять окуляри доповненої реальності Google Glass, які дозволяють миттєво дізнаватися історію хвороби пацієнта. На дверях кожної з палат, де знаходиться хворий, розміщений спеціальний QR-код - в ньому записані посилання на його лікарняну картку. При вході в палату лікар з допомогою Google Glass зчитує посилання і відразу бачить перед собою історію хвороби.