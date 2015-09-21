App Store зазнав першої великої кібератаки

У неділю компанія Apple повідомила, що займається очищенням свого магазину від заражених програм, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

Компанія почала вживати дії після того, як кілька компаній з кібербезпеки повідомили про виявлення в App Store шкідливої програми XcodeGhost, вбудованої в сотні офіційних додатків.

Це перший великомасштабний випадок зараження додатків для iOS, зазначає агентство. Досі, згідно з даними компанії з кібербезпеки Palo Alto Networks Inc., в App Store в різний час були виявлені не більше п'яти шкідливих програм.

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Агентство наводить коментар Apple, з якого випливає, що хакери замаскували назву свого шкідливого коду під назву офіційного інструменту XCode, який використовується розробниками для створення додатків. Таким чином програмісти, що викачали XcodeGhost і застосовували його в роботі, заражали свої додатки.

«Ми видалили ті додатки з App Store, які, як ми з'ясували, були створені за допомогою цього шкідливого коду», – наводить агентство слова представника Apple Крістін Монеган. Вона додала, що компанія також працює з розробниками додатків, щоб упевнитися, що вони використовують правильну версію XCode.

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Скільки саме заражених програм було виявлено, представник компанії не назвала. Також вона не уточнила, яким чином користувачі iPhone і iPad можуть перевірити, чи не отримали зараження їх пристрою.

Глава компанії Palo Alto Networks Inc. Райан Олсон розповів, що фальшива версія XCode була завантажена з сервера в Китаї. За його словами, заражений додаток мав проблеми з функціональними можливостями. Жодних прикладів розкрадання даних або іншого завданої шкоди, компанія не навела. Згідно з даними китайської компанії з кібербезпеки КQihoo360 Technology Co., всього під зараження потрапили 344 програми.

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Як повідомляв УНІАН раніше, глава Apple Тім Кук зізнався, що розглядає можливість видалення користувачем програм, які практично не використовуються, таких як «Компас», «Акції» і «Поради».