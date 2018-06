Facebook несподівано дав збій по всьому світу

У соціальній мережі Facebook почалися несподівані збої.

Це помітили користувачі по всьому світу.

Соціальна мережа показує повідомлення про те, що "щось пішло не так".

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня сервіс текстових і відеоповідомлень Skype, також раптово припинив роботу по всьому світу, пояснив причину несправності технічними неполадками.

Як уточнили в компанії, неполадки в роботі сервісу почалися в понеділок вранці і відбиваються на роботі месенджера по всьому світу. "Користувачі можуть бути відключені від мережі і не бачити свій статус", - уточнили в компанії.

Is facebook down because it's 2015? pic.twitter.com/KlzdzS85fx