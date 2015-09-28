Прес-конференція NASA про розгадку "великої таємниці" Марса (наживо)

Початок трансляції очікується о 18:30 за київським часом.

Поки невідомо, про яке саме відкриття розповідатимуть на брифінгу, проте кореспонденти схиляються до думки, що може йтися про виявлення на планеті запасів рідкої води.

Читайте такожNASA оголосила конкурс проектів по доставці на Марс вантажу рекордної ваги

Варто зазначити, що на версію про те, що на прес-конференції можуть оголосити про виявлення на Марсі води, вказує, зокрема, присутність серед доповідачів молодого вченого з Непалу Луджендри Оджі, який ще в 2011 році, будучи студентом, виявив ознаки можливої наявності в минулому води на планеті.