Вчені простежили зв'язок між успішністю людини і активністю нейронів її мозку

Результати дослідження були опубліковані ними в журналі Nature Neuroscience. Короткий виклад наводить портал Nature, передає Lenta.ru.

Дослідники використовували метод дифузної магнітно-резонансної томографії, щоб отримати скани мозку близько 460 добровольців у віці від 22 до 35 років.

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Додатково у розпорядженні вчених малося досьє на кожного випробуваного, в якому містилися відомості про приблизно 280 характеристик — від віку, соціоекономічного статусу і особистих якостей до результатів, отриманих у ході різних тестів на оцінку інтелекту.

Проаналізувавши отримані дані, автори встановили, що певний візерунок нейронних зв'язків повторюється у людей з так званими позитивними характеристиками — від хорошої пам'яті і багатого словникового запасу до високої задоволеності життям. Самі нейронні зв'язки в них більш великі, ніж у людей з «негативними якостями — від пристрасті до куріння до запальності.

Вчені відзначили, що на підставі отриманих даних неможливо встановити, як різні якості пов'язані одна з одною. Крім того, їм ще належить з'ясувати, чи є ослаблені нейронні зв'язки причиною або наслідком наявності негативних якостей.

Дослідження є частиною проекту «Коннектом людини», в якому крім Оксфордського університету беруть участь університети Вашингтона і Міннесоти. Коннектомом називають сукупність усіх зв'язків між нейронами, число яких в мозку людини оцінюють у квадрильйон. Проект був запущений в 2010 році, його бюджет склав 40 мільйонів доларів.