Найпотужніше штучне серце у світі створили з піни (відео)

Піноподібний і високоеластичний силікон дозволяє прокачувати більший об'єм рідини, ніж у інших приладах. Про це відкриття повідомляє lenta.ru з посиланням на журнал Advanced Materials і видання Popular Science.

Дослідників надихнули проекти м'яких роботів і штучних м'язів, здатних працювати всередині організму людини і безконфліктно взаємодіяти з тканинами. Прототип серця виготовлений з гнучкого силікону. На відміну від кардіопротезів із твердих матеріалів серце із силіконової піни є пористим, що дозволяє повітрю проникати в нього і змушувати битися подібно до того, як кров рухається по судинах, приводячи в дію справжнє серце.

Зовнішній насос, виготовлений з металів, що не вступають в хімічні реакції з тканинами тіла, проштовхує повітря і рідину крізь штучне серце. Тонкий шар пластику відіграє роль шкіри - покриває протез і перешкоджає витокам матеріалів.

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На відміну від серця людини, що складається з чотирьох камер, новий апарат має всього дві. Закачуючи в насос повітря, вчені домоглися стабільного перекачування рідини між ними. Через пластикову шкіру «серцебиття» непомітне зовні.

Новий апарат поки не готовий до використання в медичних цілях. Незрозуміло, наскільки властивості силіконової піни зміняться за більш високих температурах, характерних для людського тіла. Хоча за обсягом перекачування рідини серце з піни перевершує тверді аналоги, швидкість процесу поки залишає бажати кращого.

При надмірному накачуванні піна розлітається на шматки. Вчені планують змінити хімічний склад піни з метою зменшення її чутливості до розриву, а також спростити структуру повітряних шляхів, щоб серце швидше накачувалося.