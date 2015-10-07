Microsoft представила свій перший ноутбук

У компанії запевняють, що він удвічі швидший за конкурента від Apple, пише Дождь.

Дисплей пристрою має діагональ 13,5 дюймів і роздільну здатність 3000 x 2000 пікселів. Екран також захищений склом Corning Gorilla Glass 4.

Ноутбук може бути оснащений оперативною пам'яттю до 16 гб. У ноутбуці встановлено дві камери роздільною здатністю 8 і 5 мегапікселів.

Читайте такожMicrosoft і Google погодилися врегулювати взаємні претензії про порушення патентних прав

Пристрій, як запевняють в Microsoft, зможе працювати без підзарядки до 12 годин.

Крім ноутбука, на презентації в Нью-Йорку компанія показала новий планшетний комп'ютер і смартфон.

Раніше УНІАН повідомляв, що Microsoft запатентував проект смартфону, якого користувач зможе вибирати операційну систему. На смартфоні будуть зберігатися різні прошивки в стислому вигляді, а при виборі вони будуть цілком завантажуватися і зберігатися на смартфоні.