Глава Apple: Світовий автопром знаходиться на межі технологічної революції

Він ухилився від відповіді на запитання про розробку компанією власної моделі машини.

Тім Кук прокоментував чутки про розробку Apple власного автомобіля, але не відповів прямо, чи збирається компанія зайнятися виробництвом.

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«Слід очікувати величезних змін, величезних в цій галузі», — цитує Financial Times (FT) його висловлювання на щорічній технологічній конференції в Південній Каліфорнії, організованої виданням The Wall Street Journal, пише РБК.

«Я вважаю, що галузь знаходиться в точці переходу до величезних змін, не просто еволюційних змін», — сказав Кук.

Він не відповів на запитання, чи буде Apple створювати власний автомобіль, але дав зрозуміти, що серія технологічних зрушень надає рідкісну можливість для сторонніх компаній увійти в автобізнес.

За словами Кука, програмне забезпечення буде ставати все більш важливим компонентом автомобіля, а автономне водіння отримає в майбутньому величезну роль.

На його думку, поява електромобілів представляє загрозу для традиційних виробників, оскільки багато важливих технології в цій сфері більше не базуються на концепції двигуна внутрішнього згоряння.

FT нагадує, що, за інформацією тих, хто знайомий з філософією компанії, Apple збирає команду автомобільних експертів і розглядає питання, які заходи може вжити, щоб стати автовиробником.

В даний час, підкреслив Кук, головним завданням Apple є завоювання прихильності автолюбителів, щоб переконати їх використовувати систему CarPlay, яка дозволяє підключити iPhone в якості інформаційного, комунікаційного та розважального пристрою автомобіля.