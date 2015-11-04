Японські вчені створили надміцне "сталеве" скло

Нова технологія стане доступна споживачам протягом найближчих п'яти років. Секрет "сталевого" скла полягає у використанні більшої, ніж раніше, кількості оксиду алюмінію, який покращує механічну міцність скла, передає hi-news.ru.

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У минулому спроби вчених збільшити кількість оксиду алюмінію в суміші не увінчалися успіхом: скло кристалізуються під час його виготовлення в контейнері. Японські дослідники змогли вирішити цю проблему, виключивши контакт суміші з контейнером. Виробництво скла проходило в спеціальній печі з левітуючими інгредієнтами з використанням газоподібного кисню і вуглекислотного лазера.

Скло вийшло прозорим і в той же час містило 50% оксиду алюмінію. Випробування показали, що новий матеріал вдвічі міцніший ніж звичайне скло і за цим параметром цілком може конкурувати зі сталлю і чавуном.