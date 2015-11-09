Оголошені лауреати найбільшої наукової премії Breakthrough Prize

Премія вручається у номінаціях «Біологічні науки» (Life Science) — п'ять нагород по $3 млн кожна, «Фундаментальна фізика» і «Математика». З іменами тих, хто став лауреатом премії можна ознайомитися на її офіційному сайті, пише Gazeta.ru.

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Лауреатами цього року в області наук про життя — біології і медицини — стали Карл Дейссерот і Едвард Бойден за їх внесок у розвиток оптогенетики — методики дослідження роботи нервових клітин, яка полягає у впровадженні в їх мембрану спеціальних каналів (опсинів), що реагують на порушення світлом.

Ця методика дозволяє проводити фундаментальні дослідження роботи механізмів мозку. Крім того, нагороду отримали Джон Харді, що займається вивченням нейродегенеративних хвороб і виявив ген, мутації якого викликають хворобу Альцгеймера, Хелен Гоббс, яка досліджує вплив холестерину на організм і розробила препарати, які знижують рівень холестерину в організмі людини і тим самим перешкоджають розвитку серцевого нападу, а також Сванте Паабо, генетик, який розшифрував геном неандертальця.

Премія в області фундаментальної фізики буде вручена п'яти дослідним групам, які займалися вивченням нейтринних осциляцій, а в загальній складності її отримають 1300 осіб. Лауреатом «Премії за прорив» в області математики став Іан Агол, який вивчає множини.