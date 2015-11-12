Apple хоче створити конкурента для PayPal - WSJ

Компанія хоче створити мобільний додаток, який би дозволив користувачам миттєво переводити кошти і робити покупки за допомогою телефону і без використання готівки або банківських карт, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела, пише DT.UA.

В даний час компанія веде переговори з американськими фінансовими компаніями для укладання партнерства.

Читайте такожЗапущено додаток Apple Music для Android

Подробиці про технічні характеристики нової системи поки не розголошуються.

Як зазначається, якщо Apple вдасться вдало зайти на ринок з цим додатком, то воно зможе стати сильним конкурентом для вже існуючих додатків подібного роду, в тому числі Venmo, що належить платіжній системі PayPal.

"Зараз поки не ясно, чи зможе Apple заробити на новому сервісі, але цей крок є ще однією спробою компанії прив'язати до себе клієнтів, переконуючи їх використовувати айфони для повсякденних потреб, у тому числі і для користування фінансовими послугами", - йдеться в статті.