Американські вчені стверджують, що самотність шкідлива для здоров'я

Результати своїх досліджень автори опублікували в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, передає Lenta.ru.

У своєму дослідженні вчені розглянули реакцію на соціальну ізоляцію у людей і макак-резусів. Самотність у представників обох видів змінювала активність гена CTRA і синтез норадреналіну (нейромедіатора неспання), а також рівень моноцитів (різновид лейкоцитів). Також вчені помітили, що соціальна ізоляція викликає активізацію вірусу імунодефіциту у макак-резусів.

Дослідники дійшли висновку, що стрес, викликаний соціальною ізоляцією, знижує виробництво лейкоцитів (білих кров'яних клітин), які виконують захисну функцію, а також пригнічує активність генів, відповідальних за імунну відповідь організму. В цілому самотність викликає біологічні зміни, які пригнічують захисну систему.

У своєму дослідженні вчені показали, що, крім емоційної складової, самотність здатна прискорити приведення в дію генетичних факторів, які сприяють розвитку хронічних захворювань. Автори вперше, за їх словами, вивчили молекулярні механізми цього впливу.