Вчені пояснили, чому у змій відсутні кінцівки

Раніше вважалося, що змії "відкинули" кінцівки, щоб краще плавати - при переході до водного способу життя, передає Lenta.ru. Однак будова черепа змії з Патагонії (віком 90 млн років) говорить про те, що даний анатомічний зсув стався, коли предки змій почали закопуватися у все більш вузькі нори в пошуках поживи.

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Учені з Великобританії і США обстежили внутрішнє вухо двометрової рептилії Dinilysia patagonica за допомогою комп'ютерної томографії. У змії знайшли задатки внутрішнього вуха, структура якого характерна для сучасних землерийних рептилій: так вони "чують" хижаків і поживу в глибоких норах. Ні в морських, ні в звичайних "наземних" змій цієї анатомічної особливості не виявлено.

Це відкриття допомогло заповнити важливий пробіл у еволюції змій: по всій видимості, найдавнішими представниками підряду були саме землерийні рептилії, від яких пішли всі інші змії.

Однак ряд останніх відкриттів інших учених не стикується із запропонованою теорією. Так, у цьому році міжнародний колектив дослідників дійшов до висновку, що предок всіх сучасних змій був нічним засадним хижаком і володів крихітними задніми кінцівками з повноцінними щиколотками і пальцями. Сформувався він на суші і, швидше за все, в теплих лісах південної півкулі 128 млн років тому (ранній крейдовий період). Також знахідки чотирьох видів стародавніх змій спростували теорію про раптову появу змій на древі еволюції (100 млн років тому).