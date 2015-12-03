GPS та радіозв'язок зникнуть, вимкнеться світло: вчені розповіли про руйнівний для Землі суперспалах

Сонце цілком здатне на суперспалах, стверджують астрономи, які виявили за допомогою телескопа Kepler зірку, випромінювання якої нагадує звичайні спалахи.

Про своє відкриття вчені розповіли на сторінках журналу Astrophysical Journal Letters, пише Лента.ру.

Сонячний спалах — це вибуховий процес виділення енергії (світлової, теплової та кінетичної) в атмосфері зірки. Суперспалахи по потужності перевищують звичайні в десять разів.

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Астрономи виявили в галактиці Чумацького шляху подвійну зірку KIC9655129, яка здатна на суперспалахи. Дослідники вказують на загальні фізичні властивості цих явищ і звичайних спалахів на Сонці — що побічно підтверджує здатність останнього викидати суперспалахи.

«Якщо на Сонці станеться суперспалах, це буде мати руйнівні наслідки для життя на Землі. GPS та радіозв'язок перерветься. Також можна очікувати масштабних відключень електроенергії. На щастя, умови, необхідні для виникнення суперспалаху, вкрай малоймовірні для Сонця», — зазначила співавтор дослідження Хлое Паг (Chloë Pugh).

Нещодавно інший колектив учених виявив, що саме через суперспалахи зірки дуже схожа на Землю екзопланета Kepler-438b стала непридатною для життя.