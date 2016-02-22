Hewlett-Packard представила Windows-смартфон, який замінює 3 види пристроїв

Він позиціонується як пристрій, що поєднує в собі смартфон, ноутбук або настільний комп'ютер, передає Lenta.ru. За характеристиками, як зазначає портал, Elite x3 значно потужніший, ніж преміальний смартфон Lumia 950 XL від Microsoft. Новинка отримала процесор Snapdragon 820, 4 гігабайти оперативної пам'яті і 64 гігабайти внутрішньої для зберігання файлів (з можливістю розширення до двох терабайт за допомогою microSD). Крім того, Elite x3 оснащений сканером відбитка пальця на задній панелі, батареєю ємністю 4150 міліампер-годин з підтримкою бездротової зарядки.

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Особливістю смартфона стала функція, яка дозволяє підключити пристрій до дисплея, клавіатури та мишки, після чого воно може працювати як повноцінний настільний ПК. Для цього разом з Elite x3 буде продаватися спеціальна док-станція з необхідними роз'ємами.

Також додатково пропонується купити пристрій Mobile Extender, що являє собою, по суті, дисплей, батарею і клавіатуру. Після підключення до Elite x3 він перетворюється в повноцінний ноутбук Windows 10.

Очікується, що новинка стане доступна влітку цього року. Поки невідомо про вартість і країни продажу Elite x3.