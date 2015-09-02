Toshiba анонсувала власний гібрид планшета і ноутбука з надчітким дисплеєм

Крім версії з 4К дисплеєм, Satellite Radius 12 буде представлений також у версії з Full HD (з роздільною здатністю 1920 на 1080 пікселів) дисплеєм, передає DT.UA з посиланням на видання The Verge. Внутрішнє оснащення ноутбука буде включати процесори покоління Skylake від Intel.

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У топовій комплектації новинка буде оснащена процесором Core i7 і оперативною пам'яттю, розміром 8 Гігабайт.

Пристрій також підтримує Windows Hello, тобто дозволяє власнику залогуватися в пристрої, використовуючи тільки зображення особи або відбиток пальця. Виробник стверджує, що HD-камера пристрою автоматично підтримує функцію Windows Hello.

Вага пристрою складе 1,3 кг. Інші характеристики новинки поки не розголошуються.