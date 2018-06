Apple назвала дату презентації нового iPhone

Apple Special Event пройде в Купертіно 21 березня і розпочнеться о 10:00 PDT (20:00 за Києвом), повідомляє UkrainianiPhone.com.

Читайте такожУ iPhone 7 з'являться стереодинаміки і плоска камера - ЗМІ

Відзначається, що фраза "Let us loop you in" може вказувати на адресу головного офісу компанії, де і відбудеться презентація. Але в той же час її можна пов'язати і з чутками про вихід нових ремінців для Apple Watch, а також дивною петелькою на руку у минулого покоління iPod touch.

Від весняної презентації Apple очікується: новий iPhone 5se, Air iPad 3, а також офіційна заява з приводу історії з захистом особистих даних.