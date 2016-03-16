Погіршення пам'яті назвали результатом придушення спогадів

До такого висновку прийшла група нейробіологів під керівництвом Джастіна Халберта з Бард-коледжа, передає Lenta.ru. Вчені провели експеримент з 381 добровольцем у віці 18-35 років. Випробовуваних попросили запам'ятати такі попарно зв'язані один з одним слова, як «стрибок-балет», «дієта-вершки» або «насос-масло» - всього 36 пар слів. Протягом тестування учасникам запропонували або згадувати друге слово з певної пари, або не думати про нього. При цьому випробуваним показували фотографії з зображенням несподіваних об'єктів у звичайних місцях, наприклад, павича на автомобільній парковці або футбольний м'яч на обідньому столі. Учасників попросили подумки пояснити, яким чином об'єкти потрапили туди.

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В ході експерименту мозок добровольців сканували за допомогою магнітно-резонансної томографії, щоб визначити, які ділянки були найбільш активними під час виконання завдань.

На наступному етапі експерименту дослідники добровольцям демонстрували схожі зображення, але на цей раз на знімку був присутній лише фон, а об'єкти відсутні. Учасників попросили згадати, що було зображено на фотографіях раніше.

Вчені виявили, що коли випробовувані придушували спогади про слова в асоціаціях, то вони гірше запам'ятовували, що було зображено на фотографіях, які в цей момент їм показували. Більш того, дані магнітно-резонансної томографії показали, що при цьому ділянка мозку, яка відповідає за формування нових спогадів, - гіпокамп - демонструвала понижену активність.

Раніше вчені з Техаського університету в Далласі показали, що негативні думки також дуже сильно погіршують робочу пам'ять у людей. При цьому, якщо депресивний стан передує процесу запам'ятовування, то їх негативний ефект виявляється максимальним.