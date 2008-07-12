Німці придумали безпілотник для підводних човнів
Сидиш під водою, а дивишся з повітря
Німецька компанія Gabler розпочала створення безпілотної системи повітряної розвідки для підводних човнів, яка одержала позначення VOLANS (coVert OpticaL Airborne reconnaissance Naval adapted System). Про це повідомляє The Register.
Система VOLANS є герметичним контейнером з трьома чи більше складаними безпілотними літальними апаратами (БПЛА) і пусковою катапультою. Контейнер монтується на багатоцільовій телескопічній щоглі Triple M, яку підводний човен висуває з підводного положення подібно до перископа. Замість безпілотників на щоглу також може встановлюватися платформа з дистанційно керованим великокаліберним кулеметом або комплектом розвідувальної апаратури.
БПЛА VOLANS створюють німецькі фахівці на основі малорозмірних апаратів Aladin, що запускаються з руки, які перебувають на озброєнні Бундесверу і вже застосовувалися в Афганістані. У базовій версії безпілотник здатний вести розвідку протягом години в радіусі до 30 кілометрів. Швидкість його польоту - 45-90 кілометрів на годину.
Після запуску БПЛА VOLANS підводний човен може, залишаючись поблизу поверхні води, одержувати дані повітряної розвідки в реальному масштабі часу за допомогою висувної антени або зануритися на безпечнішу глибину і скачати відеозображення з безпілотників через заданий проміжок часу.
На думку експертів, система VOLANS може стати ефективним засобом ведення розвідки підводними човнами в зануреному положенні. Водночас її застосування, ймовірно, обмежиться конфліктами низької інтенсивності, оскільки під час повномасштабних бойових дій сучасних флотів безпілотники зроблять підводні човни дуже уразливими.