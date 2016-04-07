Китай встановив в Антарктиді потужний телескоп для вивчення екзопланет

На китайської наукової станції "Чжуншань", розташованої в Антарктиді, був встановлений потужний оглядовий телескоп для вивчення екзопланет, передає РИА Новости з посиланням на агентство China News Service.

Про це агентству повідомило джерело в Нанкінському інституті астрономічної оптики і технологій (NIAOT). Телескоп розпочав роботу 6 квітня.

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Повідомляється, що оглядовий антарктичний астрономічний телескоп (BSST) вже зафіксував положення зірок у сузір'ї Тукан південної півкулі неба. Завданням телескопа є виявлення і вивчення можливих жилих планет в цій частині півкулі неба.

До теперішнього моменту у Китаю в Антарктиді є чотири наукові станції: "Чанчен", "Чжуншань", "Кунлунь" і "Тайшань". Остання була відкрита в 2014 році, на її будівництво пішло всього 45 днів. Перша наукова експедиція була відправлена з КНР на льодовий континент в 1984 році.