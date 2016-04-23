NASA опублікувало знімок кратерів Плутона, що "світяться"

На території з неофіційною назвою Vega Terra розташовані кілька ударних низовин, які ніби оточені яскравими ореолами. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на сайт агентства.

Найбільший кратер розташований у нижньому правому куті і в діаметрі досягає 50 кілометрів. На кольоровому знімку території, багаті метаном, відмічені фіолетовим кольором, а місцевість насичена водяним льодом — синім.

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NASA представило два зображення: чорно-біле і кольорове. Перше отримано накладенням двох знімків, зроблених 14 липня 2015 року науковим інструментом LORRI (Long Range Reconnaissance Imager) станції New Horizons з відстаней 46,4 тисячі (роздільна здатність зображення - 232 метри на піксель) і 171,7 тисячі (889 метрів на піксель) кілометрів від поверхні Плутона.