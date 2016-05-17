Twitter перестане включати зображення та посилання в ліміт знаків - ЗМІ
01:03, 17 травня 2016Наука та IT
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Соціальна мережа Twitter перестане включати зображення та посилання в 140 знаків, якими обмежено повідомлення у сервісі.
REUTERS
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнане джерело, передає Дождь.
За даними агентства, зміни відбудуться протягом найближчих двох тижнів. Проте Twitter поки не готова анонсувати це зміни, відзначають співрозмовники видання. У компанії не стали коментувати цю інформацію.
Зараз посилання на зовнішні сайти займають до 23 знаків, навіть після автоматичного скорочення соцмережею.
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Початковий ліміт у 140 символів був встановлений під час запуску сервісу в 2006 році. В цьому році повідомлялося, що Twitter може змінити обмеження до 10 тисяч знаків, але незабаром у компанії відмовилися від цієї ідеї.
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