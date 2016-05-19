Google представив оновлену версію операційної системи Android Wear

Про це повідомляє Лента.ру.

Ключовим нововведенням в роботі пристроїв з Android Wear 2.0 стане їх здатність запускати програми без допомоги смартфона, а також самостійно підключатися до Wi-Fi і мобільних мереж.

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За словами розробників, нова прошивка дозволить гаджету ще пильніше стежити за здоров'ям свого власника і працювати з повідомленнями. Так, в ній поліпшені системи автовідповідей і розпізнавання рукописного введення. До того ж в операційній системі з'явилася клавіатура, що дозволяє вводити слова одним дотиком пальця.

В Android Wear 2.0 користувач зможе виводити на циферблат інформацію з будь-якого додатку, яке підтримується розумними годинами. Вихід операційної системи намічений на осінь 2016 року.

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Перша версія Android Wear з'явилася навесні 2014 року. Під її керівництвом працюють десятки моделей наручних гаджетів — зокрема, Moto 360, LG G Watch і Huawei Watch.