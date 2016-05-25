Вчені розгадали таємницю шлейфу над Марсом

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Європейське космічне агентство.

У 2012 році шлейф утворився за десять годин, простягався над територією площею 500 тисяч квадратних кілометрів і пропав через десять діб. Структура розташовувалася набагато вище області, в якій з вуглекислого газу і води могли б сформуватися хмари.

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Між тим, як звернули увагу вчені, шлейф існував в іоносфері (верхній частині атмосфери), де газова оболонка планети взаємодіє із зарядженими частинками від Сонця. Вчені показали, що за часом поява аномального шлейфу на Марсі збігається з викидом корональної маси від Сонця. Події на світилі змінили космічну погоду і призвели, як вважають вчені, до короткочасного збільшення швидкості витікання плазми (з утворенням шлейфу) з атмосфери Марса.

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Європейська станція Mars Express із спущеним зондом Beagle 2 вирушила до Марсу в 2003 році. Їй вдалося виявити шапку з водяного льоду на південному полюсі Червоної планети і знайти в її атмосфері метан. Спуск Beagle 2 на поверхню планети відбувся 25 грудня 2003 року.