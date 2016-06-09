Alphabet розробить технологію бездротового швидкісного інтернету, який дешевше кабельного

Про це Шмідт розповів на щорічних зборах акціонерів, пише РБК з посиланням на The Wall Street Journal.

Нові технології зможуть забезпечити бездротову передачу сигналу із швидкістю до 1 Гб в секунду. Більш досконалі мікропроцесори і більш точне наведення сигналу радіосигналу зробили бездротовий інтернет дешевше, ніж прокладка кабелю, заявив Шмідт.

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Демонстраційну мережу, що працює на нових технологіях, планується запустити в Канзас-Сіті у 2017 році. При цьому в компанії випробовують кілька бездротових технологій, які можуть вимагати від користувачів у тому числі встановлення окремих пристроїв у своїх будинках для прийому сигналів.

Шмідт також оголосив про технології, які в Alphabet розглядаються як перспективні на найближчі роки. Серед них він назвав замінник м'яса на рослинній основі, тривимірний друк, пристрої віртуальної реальності і розробка штучного інтелекту.