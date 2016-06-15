Вчені знову зафіксували гравітаційні хвилі від злиття чорних дір

Дослідження опубліковане в журналі Physical Review Letters, передає Lenta.ru з посиланням на видання EurekAlert.

Гравітаційні хвилі, як показали вчені, виникли внаслідок злиття пари чорних дір, кожна з яких у 14 і вісім разів важча від Сонця. Це призвело до утворення масивного об'єкта, який важчий за Сонце в 21 раз, і вивільнення енергії у формі гравітаційних хвиль, еквівалентній одній сонячної маси.

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Злиття чорних дір відбулося 1,4 мільярда років тому, а сигнал від події колаборація зафіксувала 26 грудня 2015 року о 03:39 за Гринвічем. Детектори LIGO, розташовані в Лівінгстоні (штат Луїзіана) і Хенфорді (штат Вашингтон) у США виявили їх з різницею в часі в 1,1 мілісекунди. Це дозволяє оцінити розташування джерела сигналу.

Нагадаємо, раніше міжнародній команді вчених вдалося зафіксувати гравітаційні хвилі, існування яких передбачив Альберт Ейнштейн.