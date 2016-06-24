В Ізраїлі створили систему попередження зіткнень для безпілотників

Про нову розробку повідомляє Engadget, передає N+1.

Система складається з радара, що сканує простір у всіх напрямках на відстані 200 метрів від безпілотника і програмного забезпечення, за допомогою якого дрон ухиляється від перешкод. Якщо радар зафіксує поблизу об'єкт більше метра в довжину, система автоматично відведе літальний апарат від перешкоди. Робоча частота радара - 24 гігагерца.

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Зараз беспилотникам дозволяють уникати перешкод рішення, які використовують відеокамери. Їх недоліки в тому, що по-перше, такі пристрої використовують дуже багато енергії і швидко садять батарею, і по-друге, під час сканування знижується швидкість польоту.

Розробники Arbe Robotics заявляють, що перевага їхньої системи в тому, що вона витрачає лише 5% батареї і швидкість польоту при скануванні не втрачається.

Коли планується серійний випуск пристрою, поки невідомо.

Як повідомляв УНІАН, "Укрпошта" протестувала новий вид доставки посилок вагою до 3 кг - з допомогою дронов.