Китай провів випробування нової космічної ракети
Нова космічна ракета "Чанчжен-7" успішно стартувала з полігону в Китаї.
Ракета працює на новому, менш токсичну для навколишнього середовища пальному, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на державні ЗМІ КНР.
Стартовим майданчиком став космодром Веньчан в південній провінції Хайнань.
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Космічне агентство країни планує використовувати її для майбутніх місій як транспортувальника вантажів: розрахункова вантажопідйомність апарату - 13,5 тонн.
Пекін сподівається побудувати і запустити власну космічну станцію до 2025 року.
Передбачається, що саме "Чанчжен-7" буде доставляти вантажі на орбіту.
Як повідомляв УНІАН, 3 червня в Центрі космічних польотів на острові Уоллопс у США пройшла наземні випробування ракета-носій Antares, перша ступынь якої розроблена українським КБ "Південне".