Біологи назвали гранат засобом проти старіння

Згідно з результатами дослідження, опублікованими в журналі Nature Medicine, молекули, що містяться у фрукті, уповільнюють вікові зміни в м'язових клітинах, передає Лента.ру.

Вчені вперше розкрили механізм, який може дозволити використовувати гранат (Punica) для уповільнення старіння. Особливі молекули, що містяться у фрукті, трансформуються під впливом кишкової мікрофлори в речовину, що захищає клітини від однієї з основних причин вікових змін.

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З часом мітохондрії - органоїди, що забезпечують клітину енергією, - стають все більш схильні до порушень. Пошкоджені органоїдт поступово накопичуються в клітині, у результаті чого слабшають функції останньої. Існує припущення, що цей процес лежить в основі розвитку, наприклад, хвороби Паркінсона. У своєму дослідженні біологи показали, що речовина, відома як уролитин А, може змусити клітину позбутися від "сміття", активуючи процес мітофагії, тобто руйнування мітохондрій.

В експериментах учені використовували мишей, а також вільноживучих нематод Caenorhabditis elegans.

Тривалість життя черв'яків, які зазнали дії уролитина, зросла на 45% порівняно з контрольною групою. Досліди з лабораторними мишами показали, що речовина зменшила число дефектних мітохондрій в м'язових клітинах гризунів, а також на 42% збільшило витривалість старих тварин на біговій доріжці.

Попередник уролітину А знаходиться в плодах граната. Потрапляючи в кишечник, ця молекула зазнає впливу бактерій і перетворюється в речовину, що має омолоджуючу дію. Проте не всі люди здатні виробляти уролітин А, оскільки в травному тракті можуть бути відсутні відповідні мікроорганізми. Учені планують розробку спеціальних препаратів, що містять корисну молекулу, і вже проводять перші клінічні випробування на людях.

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