Pokemon Go побила рекорди скачувань в магазинах Apple

Інтернет-магазин App Store американської компанії Apple повідомляє, що гра Pokemon Go б'є рекорди за кількістю скачувань.

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Лише за перший тиждень продажів - з 6 липня - кількість завантажень цієї гри, як повідомляє компанія, була більшою, ніж будь-якої іншої гри коли-небудь.

Напередодні гра Pokemon Go, яка стала неймовірно популярною у багатьох країнах світу, стала офіційно доступна в Японії - країні, де ці комп'ютерні істоти були придумані.

Спочатку вона продавалася в США, Австралії, Новій Зеландії та ще декількох країнах, передає Російська служба Бі-бі-сі.

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Менш ніж за три тижні вона стала світовою сенсацією. Наприклад, Pokemon Go опинилася в лідерах рейтингу безкоштовних програм американського iTunes.

А тим часом українці в соцмережах пропонують владі приєднатися до Pokemon Go безумства і зловити «рідкісного покемона».

Суть нової гри в тому, що її власники повинні виконати ряд інтерактивних завдань у так званій доповненій реальності, накладеній на реальну карту прилеглої місцевості.