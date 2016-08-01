Додаток Google Maps для iOS тепер зможе прокладати складні маршрути

Додати зупинку в маршруті можна за допомогою спеціальної кнопки при складанні плану поїздки, повідомляє DT.UA. Після цього можна змінювати порядок зупинок і побудувати оптимальний маршрут. Для цього з допомогою тривалого натискання потрібно виділити зупинку і пересунути її на нову позицію.

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Також при необхідності зупинки можна видалити, натиснувши на значок "X" поруч з назвою місця.

Нова функція допоможе відвідати кілька місць протягом однієї поїздки.

Створення складних маршрутів давно працює на Android-версії Google Maps.

Раніше повідомлялося про те, що додаток Google Maps для мобільних пристроїв навчився самостійно обчислювати ймовірний пункт призначення у режимі навігації. Для визначення найбільш ймовірного пункту призначення функція Driving Mode аналізує історію попередніх маршрутів та історію пошукових запитів. Після того, як додаток визначить ймовірне місце прибуття, навігатор буде видавати стандартну в таких випадках інформацію про час у дорозі, щільності потоку і можливі маршрути.