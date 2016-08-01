Instagram допоможе користувачам фільтрувати коментарі для боротьби з тролями

Про швидку появу нової опції повідомляє Washington Post. За словами представників компанії, власники акаунтів зможуть самостійно виставляти фільтри для блокування небажаних слів і користувачів або цілком обмежувати можливість коментарів під конкретною фотографією чи відео, передає Lenta.ru. Нова опція покликана допомогти юзерам боротися з тролінгом.

Читайте такожInstagram провів кардинальний редизайн і став чорно-білим

Можливість фільтрувати і блокувати коментарі спочатку буде протестована зірками кіно і музики, а також користувачами з великим числом підписників. Раніше Instagram вже ввів подібну функцію для бізнес-акаунтів.

У лютому Instagram додав функцію, що дозволяє користувачам з декількома обліковими записами швидко перемикатися між ними. Завдяки цій опції користувачі можуть отримувати повідомлення про підписки, лайки і коментарі відразу зі всіх облікових записів. В першу чергу така можливість необхідна власникам рекламних та професійних сторінок в соцмережі.