Instagram допоможе користувачам фільтрувати коментарі для боротьби з тролями
Фотосервіс Instagram дозволить користувачам закривати коментарі під своїми постами.
Про швидку появу нової опції повідомляє Washington Post. За словами представників компанії, власники акаунтів зможуть самостійно виставляти фільтри для блокування небажаних слів і користувачів або цілком обмежувати можливість коментарів під конкретною фотографією чи відео, передає Lenta.ru. Нова опція покликана допомогти юзерам боротися з тролінгом.
Читайте такожInstagram провів кардинальний редизайн і став чорно-білим
Можливість фільтрувати і блокувати коментарі спочатку буде протестована зірками кіно і музики, а також користувачами з великим числом підписників. Раніше Instagram вже ввів подібну функцію для бізнес-акаунтів.
У лютому Instagram додав функцію, що дозволяє користувачам з декількома обліковими записами швидко перемикатися між ними. Завдяки цій опції користувачі можуть отримувати повідомлення про підписки, лайки і коментарі відразу зі всіх облікових записів. В першу чергу така можливість необхідна власникам рекламних та професійних сторінок в соцмережі.