У Саудівській Аравії створили недорогі повністю прозорі мікросхеми

Такі транзистори можуть застосовуватися в створенні екранів на лобовому склі автомобілів і розумних вікон для будинків майбутнього, повідомляє knk.media з посиланням на eurekalert.

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В сучасній електротехніці використовується оксид індію-олова (ITO), оскільки поєднує оптичну прозорість з електропровідністю, і застосовується в цілій низці пристроїв, від сенсорних екранів смартфонів до сонячних панелей. Однак, індій рідкісний метал, і разом із зростанням попиту на технології росте і його ціна.

Більш доступною альтернативою ITO виявився оксид цинку, легованого алюмінієм, який, однак, за ефективністю поступається ITO. Щоб вирішити цю проблему, професор Хусам Альшариф і його колеги застосували технологію відкладення атомного шару, в процесі якої схема створюється на одному шарі атомів за раз з допомогою парів летких алюмінію і цинку у формі триметилалюминия і диетилцинку.

Для багатьох електронних пристроїв ключовим елементом є транзистор на тонкій плівці. Будучи зібрані у великій кількості, вони дозволяють комп'ютерам проводити обчислення і виступати в якості активних сенсорів. Альшариф використовував прозорий матеріал оксид гафнію, затиснутий між двома шарами оксиду цинку, щоб створити дуже стабільний транзистор.

"Властивості наших транзисторів найкращі серед відомих на сьогодні повністю прозорих транзисторів з контактами з оксиду цинку, легованого алюмінієм", -сказав учасник проекту Цзенвей Ван.

Ще одним досягненням команди Альшарифа є те, що відкладення атомного шару вимагає температури всього 160 градусів, що дозволяє наносити шари на пластикові субстрати та на тверде скло.