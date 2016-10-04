В iPhone 8 сканер відбитків пальців можуть вбудувати одразу в екран
Сканер відбитків пальців може бути вбудований у віртуальну кнопку "додому" на екрані смартфона.
Apple запатентувала екран із вмонтованим під дисплей відбитком пальців, який може з'явитися в iPhone вже в 2017 році, повідомляє PhoneArena.
Читайте такожВ Україні офіційно дозволили користуватись iPhone 7
Нещодавно опублікований патент представляє нову технологію ємнісного екрана, сенсор якого буде працювати через щілини у поверхні. Це дозволить розмістити сканер відбитка за дисплеєм.
Очікується, що iPhone отримає 8 OLED-екран, який буде займати всю передню панель від краю до краю, і користувачам доведеться попрощатися зі звичною кнопкою "Додому" - її замінить віртуальна сенсорна кнопка.
В нещодавно представленому iPhone 7 фізична кнопка вже замінена сенсорною, яка імітує натискання вібрацією. iPhone 8 планують випустити в 2017 році, минаючи проміжну модель 7s.