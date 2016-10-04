В iPhone 8 сканер відбитків пальців можуть вбудувати одразу в екран

Apple запатентувала екран із вмонтованим під дисплей відбитком пальців, який може з'явитися в iPhone вже в 2017 році, повідомляє PhoneArena.

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Нещодавно опублікований патент представляє нову технологію ємнісного екрана, сенсор якого буде працювати через щілини у поверхні. Це дозволить розмістити сканер відбитка за дисплеєм.

Очікується, що iPhone отримає 8 OLED-екран, який буде займати всю передню панель від краю до краю, і користувачам доведеться попрощатися зі звичною кнопкою "Додому" - її замінить віртуальна сенсорна кнопка.

В нещодавно представленому iPhone 7 фізична кнопка вже замінена сенсорною, яка імітує натискання вібрацією. iPhone 8 планують випустити в 2017 році, минаючи проміжну модель 7s.