Приватна аерокосмічна компанія Blue Origin вп'яте успішно посадила багаторазову ракету (відео)

Випробування транслювалися у прямому ефірі й минули успішно, передає N+1.

Система аварійного порятунку (САП) приводиться у готовність на останніх етапах передстартової підготовки. У разі виникнення небезпеки на стартовому майданчику або під час польоту САП відводить модуль з екіпажем на безпечну відстань.

Іноді двигуни САП вбудовуються безпосередньо в корабель — в такому разі система залишається активною протягом усього польоту. Така схема, наприклад,використовується SpaceX на пілотованому кораблі Dragon.

У рамках минулих випробувань після 45 секунд польоту ракети була активована САП. Капсула для пасажирів та екіпажу відокремився від ракети на висоті 4893 метрів, полетіла у бік, і після досягнення висоти в 7092 почала спускатися. Приземлення капсули відбулося штатно.

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Ракета після спрацювання системи аварійного порятунку продовжила підйом, досягнувши висоти 93713 метрів. Після 7 хвилин 29 секунд польоту ракета успішно приземлилася, незважаючи на те, що Blue Origin попереджала про можливе падіння ракети після спрацьовування САП. Представники компанії зазначають, що спрацьовування системи могло пошкодити ракету, тому для неї п'ятий запуск, незважаючи на успішне приземлення, став останнім.

Blue Origin - приватна аерокосмічна компанія, яка вперше вертикально посадила для повторного використання ракету-носій, що побувала у космосі. Перший запуск відбувся 24 листопада 2015 року — тоді New Shepard піднявся на висоту 100 кілометрів 534 метри. Під час попереднього, четвертого за рахунком запуску, компанія успішно випробувала режим аварійної посадки капсули у разі відмови одного з трьох парашутів.