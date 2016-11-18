Вченим вдалося підвищити ефективність фотосинтезу

Якщо фахівцям вдасться повторити цей досвід на інших сільськогосподарських рослинах, вони сподіваються різко підвищити врожайність посівів, зменшивши використання добрив, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Таким чином агрономи сподіваються вирішити проблему голоду в менш розвинених країнах. Проте вчені попереджають, що в разі успіху повсюдне впровадження рослин з поліпшеним фотосинтезом можливо лише через 20 років.

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Як з'ясувала група дослідників, завдяки генетичним змінам, рослини продовжували синтезувати енергію навіть у тіні - при малій кількості доступного денного світла.

Наступний етап - спроба повторити досвід з рисом і кукурудзою, для яких уже існує ряд генних модифікацій.

Дослідження вчених опубліковано в журналі Science. Фінансувати подальші випробування готовий фонд родини Гейтс.