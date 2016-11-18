Вченим вдалося підвищити ефективність фотосинтезу

05:34, 18 листопада 2016
Наука та IT
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Група вчених з Університету Іллінойсу отримала зразки генетично модифікованого тютюну, що дає на 20% більший урожай завдяки більш ефективному використанню фотосинтезу.

REUTERS

Якщо фахівцям вдасться повторити цей досвід на інших сільськогосподарських рослинах, вони сподіваються різко підвищити врожайність посівів, зменшивши використання добрив, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Таким чином агрономи сподіваються вирішити проблему голоду в менш розвинених країнах. Проте вчені попереджають, що в разі успіху повсюдне впровадження рослин з поліпшеним фотосинтезом можливо лише через 20 років.

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Як з'ясувала група дослідників, завдяки генетичним змінам, рослини продовжували синтезувати енергію навіть у тіні - при малій кількості доступного денного світла.

Наступний етап - спроба повторити досвід з рисом і кукурудзою, для яких уже існує ряд генних модифікацій.

Дослідження вчених опубліковано в журналі Science. Фінансувати подальші випробування готовий фонд родини Гейтс.

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