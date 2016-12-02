Аварія "Прогресу": ЗМІ назвали одну з можливих причин падіння космічної вантажівки

Про це повідомляє «РИА Новости» з посиланням на джерело в космічній галузі.

«Найімовірніше, за підсумками розслідування держкомісія в черговий раз буде змушена констатувати виявлений факт неякісного складання двигуна РД-0110, а стендове моделювання, яке буде проведено після аналізу наявної телеметрії, покаже, який саме компонент рухової установки був зроблений з порушеннями», - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, у разі виявлення факту неякісного складання можуть бути прийняті кадрові рішення, а всі готові двигуни, «в тому числі вже встановлені на ракети-носії типу «Союз», необхідно буде знімати, доставляти на підприємство, повторно тестувати, усувати можливі недоліки при складанні». Це, в свою чергу, може призвести до перенесення запланованих запусків, вважає співрозмовник агентства.

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У четвер, 1 грудня, з Байконура стартувала ракета-носій «Союз-У» з космічною вантажівкою «Прогрес МС-04», яка повинна була доставити на Міжнародну космічну станцію (МКС) 2,5 т вантажів. На 383-й секунді після старту ракета зникла, пізніше стало відомо, що «Прогрес» розбився і його уламки впали в Туві, повідомляє РБК.

Джерело ТАСС в ракетно-космічній галузі казало, що причиною аварії могло стати засмічення трубопроводу подачі пального в двигун, що призвело до його передчасного вимикання.