13-річна дівчинка встановила рекорд світу з СМС

45-річний американець Грег Хардесті був дуже здивований, одержавши телефонний рахунок за місяць на 440 сторінках. Як виявилось, його 13-річна донька Рейнв відіслала за місяць 14 528 СМС, або близько 484 повідомлень за день. За підрахунками батька, його дочка, спілкуючись з чотирма своїми подругами, відправляла СМС-повідомлення кожні дві хвилини.

Завдяки тому що Грег Хардесті підключений до безлімітного тарифного плану, захоплення доньки не підірвало сімейний бюджет. Бо - за вартості одного повідомлення в 20 центів - довелося б заплатити майже $3 тис.

Із своїми 14 528 повідомленнями за місяць Рейна Хардесті побила рекорд мешканки Нової Зеландії. Минулого місяця 16-річна Ханна Брук написала більше 6 тисяч текстових повідомлень.

До речі, торік дослідження Walt Disney Internet Group показали, що до живої розмові по телефону підлітки вдаються рідше, ніж до СМС і інших служб обміну короткими повідомленнями. За підрахунком дослідників, в середньому американські тінейджери відправляють за день 50-70 повідомлень. Крім того, за допомогою мобільного телефону вони спілкуються в соціальних мережах, дивляться відео і шукають нові розваги.

На думку дослідників, підлітки просто не хочуть залишати задля телефонної розмови інші заняття: перегляд фільму чи комп`ютерну гру.

РІА "Новости"