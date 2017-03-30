Дослідження: Кішки люблять спілкування з людьми більше, ніж їжу (відео)

Вчені з'ясували, що кішки воліють не лише насолоджуються компанією людини, але навіть вважають її важливішою за їжу, всупереч тому, що любителі собак завжди дорікали любителям кішок в тому, що їх улюбленці «безмежно егоїстичні», пише Telegraph.

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Як відзначає видання, в університеті штату Орегон провели дослідження, в рамках якого вдалося розвінчати думку про те, що кішки є асоціальними істотами, і те, що їхня любов "корислива".

Дослідники провели серію тестів, щоб довести, що кішки обирають в різних ситуаціях. 50 кішок з притулків і будинків позбавили їжі і людського контакту, запахів і іграшок на кілька годин. Потім вони повернули їх в простір з наявністю цих чотирьох речей, щоб побачити, що вони оберуть.

Більшість кішок віддали перевагу спілкуванню з людиною.