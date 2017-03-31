Маск поділився планами SpaceX після першого в історії повторного пуску ракети

Голова SpaceХ Елон Маск прокоментував вдалий повторний пуск ракети Falcon 9, назвавши його ключовою віхою у зниженні вартості запусків, яка одного прекрасного дня дозволить людям жити на інших планетах.

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"Врешті-решт, це грандіозна революція в космічних польотах", - сказав Маск у космічному центрі NASA на мисі Канаверал, повідомляє Bloomberg.

Наступною метою SpaceХ буде повторний пуск ракети протягом доби, розповів він у своєму Twitter, дякуючи команді за досягнення "нового рубежу" у космосі.

Incredibly proud of the SpaceX team for achieving this milestone in space! Next goal is reflight within 24 hours. — Elon Musk (@elonmusk) March 30, 2017

Компанія Ілона Маска SpaceX 30 березня вперше в історії запустила в космос ракету-носій, що вже літала. Після запуску ракета успішно приземлилася на плавучу платформу. Ракета відправила на орбіту супутник люксембурзького оператора зв'язку SES SA.

Для виведення на орбіту супутника зв'язку SES-10 була використана ракета Falcon 9, яку перший раз запустили 8 квітня 2016 року. Повторний запуск ракети Falcon 9 повинен був підтвердити правильність теорії Ілона Маска, який назвав своєю метою здешевлення польотів в космос. Повернення апарату вартістю $62 млн означає зменшення вартості одиничних запусків.