Українців атакує новий вірус-здирник

Дослідники MalwareHunter, що стоять за сервісом ID-Ransomware, виявили новий вірус-вимагач XData.

Станом на 19 травня було підтверджено 135 унікальних випадків інфікування, 95% з них припало на українських користувачів, передє Ain.ua.

Для порівняння, у MalwareHunter стверджують, що в нашій країні вони зафіксували лише 30 постраждалих від WannaCry, що атакував понад 200 тис. користувачів по всьому світу. Таким чином, темпи поширення XData в чотири рази вищі, але вірус поки не почав масово заражати комп'ютери за межами нашої країни.

XData шифрує всі файли за допомогою алгоритму AES. Способів розшифрування без сплати викупу поки не знайдено. Зловмисники вимагають від 0,1 до 1 біткоїна залежно від обсягу зашифрованих даних і того, постраждав окремий комп'ютер чи мережа компанії. Курс біткоїна складає більше $2100, а отже, викуп — від 5 тис. 800 до 58 тис. грн.

Як XData поширюється і заражає комп'ютери, поки не відомо. Стандартними шляхами для вірусів-вимагачів є фішингові атаки через електронні листи із зараженими додатками, використання експлойтів ОС, фальшиві рекламні посилання, заражені установники та інші. Серед постраждалих в Україні - в основному комп'ютерні мережі компаній.

Після шифрування всі файли мають розширення .~xdata~. Вірус не змінює фон робочого столу, а лише має в основних каталогах текстовий файл How Can I Decrypt My Files. У ньому пояснюється, що щоб розшифрувати файли необхідно надіслати спеціальний ключ за однією з email-адрес. "Не хвилюйтеся, якщо ви не можете знайти файл ключі. У будь-якому випадку зв'яжіться з підтримкою", — пишуть зловмисники.

Як повідомляв УНІАН, жертвами масової кібератаки раніше стали близько 200 тис. фізичних та юридичних осіб у 150 країнах. У всіх випадках використовувалася програма-вимагач.

Вірус потрапляє у комп'ютер і шифрує всі файли, після чого вимагає сплатити за розблокування в цифровий валюті - біткоїнах. Найбільше від нього постраждали Великобританія і Росія.