ЗМІ: Хакери зламали листування спеціаліста Держдепу з питань Росії

Хакери зламали поштову скриньку високопоставленого співробітника підрозділу Держдепартаменту США, що відповідає за розвідувальну діяльність щодо Росії.

Про це повідомляє Foreign Policy.

Про злом журналісти дізналися з листа, що надійшов в редакцію від хакера під псевдонімом Johnnie Walker. У листі було посилання на архів листування даного чиновника за останні два роки.

У статті не називається ім'я дипломата, але вказується, що він листувався з "співробітниками ЦРУ та інших розвідувальних служб, кореспондентами відомих ЗМІ, неурядовими організаціями та міжнародними фондами".

Видання підозрює, що за зломом могли стояти російські хакери. Одним із доказів цієї версії, на думку авторів статті, є той факт, що вперше про зміст листування повідомив якийсь "сумнівний кримський сайт", колишній співробітник якого стверджує, що цей ресурс спонсорується російськими спецслужбами (його назва не наводилося).

Російське видання "Комерсант" стверджує, що йому вдалося виявити посилання на потрібний архів. Він був прикріплений до листа англійською мовою, опублікованому 10 липня на ресурсі Pastebin (використовується для публікації фрагментів тексту).

Ім'я жертви хакерів – Роберт Отто. За даними видання, його посада – голова підрозділу з російської внутрішньої політики у відділі по Росії і Євразії Бюро розвідки і досліджень Державного департаменту США. У мережу потрапили листи з його особистого скриньки на сервері gmail, більша частина з них присвячена роботі.

Значну частину листування, зазначає "Коммерсантъ", складають посилання на статті з російських видань, якими Отто ділиться зі своїми колегами і друзями або які ті надсилають йому. Найчастіше йдеться про посилання на матеріали "Нової газети", The New Times, "Слона", "Ведомостей", РБК, "Коммерсанта", "Ехо Москви", "Медузи", The Insider. Зустрічаються посилання на аналітичні статті Московського центру Карнегі.

Отто, за даними "Комерсант", цікавиться внутрішньополітичною ситуацією в Росії і публікаціями громадських діячів у соцмережах.

Держдеп поки не підтвердив і не спростував автентичність листів. Також невідомо, чи був цей випадок злому одиничним чи входив в серію кібератак.