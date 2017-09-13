Учені: боротьба Facebook з фейковими новинами може принести більше шкоди, ніж користі

Учені з Єльського університету стверджують, що стратегія Facebook по боротьбі з фейковими новинами може принести більше шкоди, ніж користі. Про це пише Бі-бі-сі з посиланням на Times.

На думку групи психологів, яка провела спеціальне дослідження, відмітка про сумнівність тієї чи іншої публікації може насправді швидше змусити деяких користувачів соціальної мережі повірити недостовірним статтям. Інформація, що дані у тій чи іншій публікації поставлені під сумнів незалежними "факт-чекерами", за задумом Facebook повинна зупиняти людей від подальшого розповсюдження даних публікацій.

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Але в реальності тільки 3,7% користувачів усвідомлюють, що це сумнівні статті.

Також психологи відзначають, що позначка "потребує перевірки" може виробляти несподіваний ефект: читачі будуть вважати, що все, що не відзначено як сумнівне, є достовірним. Особливо схильні до такої реакції, за даними дослідників, молоді люди до 26 років.

Автор дослідження професор Девід Ренд пояснює, що створювати липові новини набагато простіше, ніж їх відслідковувати, тому непомічених фейкових новин завжди буде більше, ніж спійманих на брехні. Отже, для боротьби з фальшивками таких відміток про сумнівність абсолютно недостатньо.

Facebook не погодився з даними дослідження.

Як повідомляв УНІАН, Facebook тестує сервіс для зустрічей, схожий на Tinder.