"Гранд фінал": Cassini завершує двадцятирічну місію в космосі, згораючи в атмосфері Сатурна (подію завершено)

Космічний апарат «Кассіні» завершить свою місію на орбіті Сатурна 15 вересня. Апарат згорить в атмосфері планети близько другої дня за київським часом. Останній сигнал від нього збираються отримати о 14:55. NASA створило анімацію, яка зображає, що відбувається із зондом під час занурення в атмосферу Сатурна.

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Окрема пряма трансляція іде на сайті агенції.

Як повідомляло агентство, що двигун космічного апарату майже повністю зношений. Тож апарат згорить для того, щоб в подальшому не дрейфувати довкола Сатурна і не врізатись в один із супутників планети.

«Безпечним знищенням космічного апарата в атмосфері Сатурна ми уникаємо того, що «Кассіні» міг вплинути на один із супутників Сатурна, і збережемо їх недоторканними для майбутніх досліджень», – заявив проектний менеджер «Кассіні» в Лабораторії реактивного руху NASA Ерл Майзе.

Апарат передавав на Землю фото хмар Сатурна та масивного урагану. У квітні цього року зонд відправив найближчі за всю історію фото Сатурна. «Кассіні» досліджує Сатурн протягом 13 років.