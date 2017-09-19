Нобелівський лауреат розповів у Києві, як запобігти захворюванню на рак

Лекція «Вплив м'ясо-молочних продуктів на розвиток ракових клітин», яку лауреат Нобелівської премії в галузі фізіології і медицини Харальд цур Хаузен прочитав у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, присвячувалася харчовим факторам ризику розвитку ракових захворювань.

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Згідно з сучасними дослідженнями, приблизно 21% онкологічних захворювань пов'язані з інфекційними агентами. Тому, харчові звички грають значну роль у розвитку раку. Зокрема, основним фактором ризику онкології товстого кишечника залишається високе споживання червоного м'яса. Крім того, у м'ясі і коров'ячому молоці є речовини, які можуть вбудовуватися в клітини організму і робити їх більш уразливими до інфекції.

Представляючи поважного гостя, народний депутат України Олесь Довгий розповів про міжнародну комунікаційну платформу EuroJAS, якою він опікується. За словами Довгого, цей майданчик створено з метою забезпечити діалог між знаними вченими й талановитою науковою молоддю.

«Європейська мала академія наук діє за підтримки Малої академії наук, президентом якої є мій батько Станіслав Довгий. Коли у батькових вихованців з’явилося бажання вийти на серйозний міжнародний рівень, я вирішив їм у цьому допомогти. Навколо спільної ідеї об’єдналися однодумці, так і виник EuroJAS», - розповів Олесь Довгий.

Європейська Мала Академія Наук (EuroJAS) – міжнародна комунікаційна платформа для продуктивного діалогу між досвідченими професіоналами та молоддю, що прагне нових знань. Задля реалізації цієї місії EuroJAS проводить спеціальні лекції, тренінги та курси для школярів, студентів, викладачів і науковців, а також створює можливості для молоді завдяки плідній співпраці з міжнародними науковими установами. Освітня платформа EuroJAS діє за підтримки Малої академії наук (МАН). Міжнародні програми є безкоштовними для всіх учасників.

«Пан цур Хаузен відвідав Україну в рамках одного із проектів Європейської малої академії наук – «Лекції майбутнього». Надалі нашими гостями будуть і лауреати Нобелівської премії, і вчені в різних галузях наук. Не буду забігати наперед, але обіцяю багато цікавого і фізикам, і астрономам, усім, хто жадає відкриттів і хто хоче, аби наша держава посідала гідне місце у світовому науковому співтоваристві», - підсумував Олесь Довгий.

У рамках проекту «Лекції майбутнього» перед молодими науковцями вже виступали почесний член Асоціації професійних футуристів, засновниця The Push Institute – організації, що вивчає світові тенденції на найближчі десятиліття Сесіль Соммерс (США), нейрофізіолог, засновник Центру дослідження мозку та поведінки в університеті Хайфи Галь Ріхтер Левін (Ізраїль), представник корпорації HITACHI HighTechnologies CorporationТомомі Окада (Японія), всесвітньовідомий геолог Абдеразак аль Албані (Франція), засновниця методики «Філософія для дітей» Ніколь Декостр і тренер за цією методикою Ізабель Джесперс (Бельгія), українські вчені Юрій Панчул й Світлана Хутка, які успішно працюють у західних науково-дослідницьких проектах.

Харальд цур Хаузен народився в 1936 році. Нобелівську премію за 2008 рік він розділив з Люком Монтаньє і Франсуазою Барре-Сінуссі. Премія присуджена за відкриття вірусів папіломи людини, що викликають рак шийки матки. Протягом 20 років (1983-2003) цур Хаузен очолював Німецький центр дослідження раку, почесним професором якого є на сьогоднішній день. Завдяки відкриттю цур Хаузенабули розроблені високоефективні засоби для запобігання раку шийки матки - вакцина, ефективність якої сягає 95%.