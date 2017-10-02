Сьогодні почнуть оголошувати лауреатів Нобелівської премії-2017 (відео)

Шведська королівська академія наук почне сьогодні оголошувати лауреатів Нобелівської премії.

Першою з галузей науки, в якій присуджується премія, буде медицина. Очікується, що комітет з премії в Каролінському інституті оголосить про свій вибір 2 жовтня приблизно о 12:30, передає Радіо Свобода.

Лауреати премій з фізики, хімії та літератури будуть оголошені протягом майбутнього тижня. Лауреат у галузі економіки буде оголошено наступного тижня, ймовірно, 9 жовтня.

Традиційно добре інформована шведська газета Dagens Nyheter припустила, що американський онколог Денніс Сламон може бути удостоєний премії за дослідження у галузі лікування раку молочної залози та лікування наркозалежності від Герцептина.

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Нобелівська премія миру буде оголошена в столиці Норвегії Осло й очікується, що це відбудеться 6 жовтня. Деякі припускають, що в цьому році премія миру може бути присуджена організаторам угоди між Іраном і світовими державами в липні 2015 року, в результаті якої Тегеран погодився скоротити свою ядерну діяльність в обмін на зняття міжнародних санкцій.

Якщо це станеться, це може означати, що лауреатами можуть стати міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф і глава зовнішньополітичного відомства ЄС Федеріка Могеріні, вважають спостерігачі.

Сполучені Штати та інші західні уряди побоюються, що Іран прагне і далі розвивати ядерну зброю. Тегеран стверджує, що його ядерна програма призначена виключно для мирних цілей, включаючи виробництво електроенергії.

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