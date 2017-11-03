Facebook зобов'язали виявити всіх американських користувачів, які бачили російську рекламу

На слуханнях в конгресі США Facebook отримав завдання: виявити десятки мільйонів американців, які бачили російську рекламу в соціальній мережі, і повідомити їх про це, повідомляє Reuters. Як пише агентство, американські законодавці і деякі технічні аналітики наполягають на тому, щоб компанія ідентифікувала користувачів, які бачили близько 80 тис. постів в Facebook, 120 тис. в Instagram і 3000 оголошень, які, імовірно, були написані російськими оперативниками, та проінформувати їх.

Читайте такожFacebook, Twitter і Google дадуть свідчення в Сенаті США у справі про втручання РФ у вибориМова може йти про 126 млн користувачів Facebook і 20 млн в Instagram, зазначає Reuters.

«Ви відчуваєте обов'язок, у свою чергу, повідомити тих людей, які отримали доступ до цього? І чи можете ви це зробити? Та хіба ви не повинні цього робити?» - звернувся сенатор-демократ Джек Рід до представника Facebook Коліна Стретча на слуханнях. Стретч відповів, що він не впевнений, чи зможе Facebook ідентифікувати всіх таких користувачів. «Технічні проблеми, пов'язані з цим завданням, є суттєвими», - зазначив він. У четвер Facebook відмовився відповідати на питання агентства.

Критики Facebook вважають, що у соціальної мережі є технології для ідентифікації користувачів, оскільки компанія застосовує їх, коли мова йде про рекламу.

1 листопада юрисконсульти Facebook, Twitter і Google публічно виступили перед конгресменами. Вони розповідали про використання інтернет-платформ цих компаній для втручання у передвиборчу кампанію в США і впливу на американське суспільство. Юристів, зокрема, запитували, які дані користувачів доступні соцмережам і що вони можуть дізнатися про замовників реклами, як використовується таргетування реклами під конкретну аудиторію.