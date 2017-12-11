Google зробив дудл на честь одного з творців квантової механіки Макса Борна

135 років тому народився вчений Макс Борн. Пошуковик Google на честь цієї дати створив на своїй головній сторінці дудл.

Макс Борн народився у прусському Бреслау (нині польський Вроцлав) 11 грудня 1882 року. Він був німецьким і британським фізиком-теоретиком і математиком, одним із творців квантової механіки. Лауреат Нобелівської премії з фізики (1954). Член низки наукових товариств світу, зокрема, іноземний член Академії наук СРСР (1934).

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Нобелівську премію отримав "за фундаментальні дослідження з квантової механіки, особливо за його статистичну інтерпретацію хвильової функції". Застосовував ідеї квантової механіки до питань із різних розділів науки (будову атомів і молекул, фізика твердого тіла та інші).

У Геттінгені та Единбурзі Борн створив великі наукові школи, виступав із публікаціями по філософським і соціальним проблемам науки. Після Другої світової війни став одним із засновників і активних учасників руху вчених за мир.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році Нобелівську премію з фізики присудили за відкриття гравітаційних хвиль.