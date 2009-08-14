Microsoft і Nokia створюють глобальний альянс

Світовий лідер у програмному забезпеченні Microsoft (США) і найбільший у світі виробник смартфонів Nokia (Фінляндія) об`єдналися в глобальний альянс для розробки й просування мобільних рішень для продуктивної роботи.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії Microsoft.

Як наголошується в повідомленні, 12 серпня 2009 року президент Microsoft Business Division Стівен ЕЛОП (Stephen Elop) і виконавчий віце-президент Nokia по пристроях Кай ОЇСТАМО (Kai Oistamo) оголосили про досягнуту домовленість і про спільне бачення майбутнього мобільної продуктивності.

Згідно з умовами угоди, обидві компанії негайно почнуть співпрацю над дизайном, розробкою й просуванням рішень для мобільних професіоналів. В результаті співпраці, Microsoft Office Mobile і програмне забезпечення Microsoft для бізнес-комунікацій, спільної роботи й управління пристроями з`явиться на пристроях Nokia, що працюють на основі Symbian. Ці рішення будуть доступні для широкого спектру смартфонів Nokia, починаючи з оптимізованої для бізнесу лінійки Nokia Eseries. Обидві компанії просуватимуть ці рішення серед компаній, операторів і користувачів. Окрім співпраці над існуючими ПЗ і пристроями, компанії використовуватимуть ці переваги для розробки рішень для нових пристроїв Nokia.

С.ЕЛОП назвав це партнерство «логічним», оскільки компанія Nokia є найбільшим виробником смартфонів у світі, якими користуються сьогодні 200 мільйонів користувачів. На його думку, альянс із Nokia допоможе розповсюдити Microsoft Office Mobile серед користувачів смартфонів Nokia в усьому світі й дати їм можливість спільної роботи над документами Office з будь-якої точки.

За словами К.ОЇСТАМО, разом із Microsoft Nokia розроблятиме нові інноваційні рішення для співробітників як великих, так і малих компаній.

Домовленість базується на досягненнях Nokia в оптимізації доступу до електронної пошти та іншої особистої інформації за допомогою Exchange ActiveSync. Наступного року Nokia планує запропонувати Microsoft Office Communicator Mobile на своїх смартфонах, а в майбутньому на пристроях з`являться інші додатки Office і пов`язане з ними ПЗ. Зокрема, користувачам запропонують такі можливості, як перегляд, редагування, створення й розповсюдження документів на більшій кількості пристроїв за допомогою оптимізованих для мобільного використання версій Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel і Microsoft OneNote. Можна буде користуватися корпоративним сервісом миттєвих повідомлень і оптимізованим конференц-сервісом за допомогою Microsoft Office Communicator Mobile. Також буде забезпечено мобільний доступ до інтранет- і екстранет-порталів, створених за допомогою Microsoft SharePoint Server тощо.

На думку віце-президента компанії IDC (США) по мобільності й телекомунікаціях Стівена ДРЕЙКА, масштаб альянсу Microsoft і Nokia, а також потенційна цінність для корпорацій та індивідуальних користувачів «дуже значущі». За його прогнозами, пропонуючи рішення Microsoft для продуктивності величезній базі клієнтів Nokia, компанії зможуть краще відповідати запитам зростаючої кількості мобільних працівників, яка, за оцінками IDC, досягне 1 млрд. у 2011 році.

Довідка УНІАН. Nokia – найбільший у світі за займаною часткою ринку виробник мобільних пристроїв, лідер конвергентної індустрії Інтернету й телекомунікацій. Компанія створює широкий асортимент пристроїв для всіх основних споживчих сегментів, а також надає Інтернет-сервіси. Microsoft - світовий лідер у розробці програмного забезпечення, а також у наданні послуг і рішень.

З 2003 року в Україні працює компанія «Майкрософт Україна», до завдання якої входить розвиток ринку програмного забезпечення, а також впровадження й локалізація новітніх технологій на території України.